Neubau in Düsseldorf : 430-Zimmer-Hotel entsteht am Nördlichen Zubringer

So soll das Northgate am Nördlichen Zubringer/Vogelsanger Weg später aussehen. Foto: RKW/Visualisierung Formtool, Anton Kolev

Düsseldorf Der Neubau Northgate soll die Einfahrt in die Stadt aus Richtung Norden prägen. Beherbergen wird das 60-Millionen-Euro-Projekt ein 427-Zimmer-Hotel der Marke Nui und Büros. Bauherr ist die türkische Peker Holding.

Ein markanter Neubau entsteht direkt am Nördlichen Zubringer: Die türkische Peker Holding realisiert dort das Northgate, einen gemischt genutzten Komplex auf einem rund 1,2 Hektar großen Grundstück am Vogelsanger Weg. Den größten Teil des Gebäudes – 16.000 Quadratmeter – wird die Novum-Hotelgruppe für ein Hotel der Marke Niu nutzen. Rund 2000 Quadratmeter werden als Büroflächen vermietet.

Der Entwurf stammt vom renommierten Düsseldorfer Architekturbüro RKW. Das Grundstück und damit auch der Bau sind eher lang und schmal – der Baukörper wird daher durch verschiedene Fassaden, Vor- und Rücksprünge und unterschiedliche Höhen optisch aufgelockert. Das Investitionsvolumen liegt nach Angaben der Peker Holding bei rund 60 Millionen Euro.

Deren Vorsitzender Hasan Peker schwärmte am Montag bei der Grundsteinlegung vom Standort seines neuen Projektes: „Düsseldorf ist eine der führenden Handelsmetropolen Europas“, sagte er. Das North­gate werde in diesem Zusammenhang ein Tor zu der wachsenden Stadt sein – und das Hotel ein Treffpunkt, in dem jedes Jahr Tausende Geschäftsleute zusammenkommen. „Unser Ziel ist es, das Stadtbild zu res­pektieren und einen Mehrwert für die Menschen und die Wirtschaft vor Ort zu schaffen“, so Peker. An Oberbürgermeister Thomas Geisel gewandt, sprach er sich auch für eine Städtepartnerschaft Düsseldorfs mit Istanbul aus, die er sich sehr wünsche. Geisel antwortete später, von einer solchen Partnerschaft höre er zwar das erste Mal: „Aber es schreckt mich nicht. Ich glaube, dass es zwischen den beiden Städten viele Parallelen gibt.“

Die 1997 gegründete Peker Holding hat ihren Hauptsitz in Istanbul, die Deutschlandzentrale sitzt in Grevenbroich. Zum Portfolio des Immobilienentwicklers in der Region gehören beispielsweise das Westgate in Neuss oder die Peker-Häuser (Revitalisierungen mit Wohnungen und Ladenlokalen) in Dormagen oder Heinsberg. In der Nähe des Northgate hat das Unternehmen auch das Projekt Nordstern, ebenfalls am Vogelsanger Weg.

„Ich bin überwältigt, welche großen Fortschritte das Projekt bereits jetzt gemacht hat“, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der Neubau werde die Attraktivität dieser Zufahrt nach Düsseldorf erhöhen: „Bisher war das nicht die allerbeste Visitenkarte der Stadt Düsseldorf.“ Ergänzt werde es durch die anderen Projekte, die am Vogelsanger Weg und um das Mörsenbroicher Ei geplant seien. Unter anderem sind am Vogelsanger Weg auch Wohnprojekte angedacht. Auf dem Gelände des Northgate wäre das jedoch wegen der direkten Nähe zum Nördlichen Zubringer – verbunden mit den entsprechenden Immissionen – nicht möglich gewesen. In diesem Zusammenhang widersprach Geisel Befürchtungen, es würden zu viele neue Hotels in Düsseldorf geplant. „Ich bin sicher, dass das touristische Potenzial dieser Stadt noch nicht gehoben ist.“

Das neue Niu-Hotel, dessen Eröffnung für 2021 geplant ist, soll eines der größten der schnell wachsenden Kette werden. 226 Zimmer und 201 Appartements wird es haben und den Namenszusatz „Niu Hub“ tragen – als Anspielung auf den nahen Verkehrsknotenpunkt Mörsenbroicher Ei. „Düsseldorf erreicht bei den Übernachtungszahlen erneut einen Rekordwert, daran wollen wir partizipieren“, hatte der Novum-CEO David Etmenan zur Bekanntgabe des Standorts gesagt. Der künftige Hotelchef Tobias Hanemann sagte, mehr als 400 Zimmer seien eine gewaltige Größe: „Das ist etwas, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Aysegül und Hasan Peker von der Peker Holding. Foto: Peker Holding