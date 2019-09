Mobilität in Düsseldorf : Baustart für die Linie U81 im Oktober

Düsseldorf Im ersten Schritt werden Baufelder freigemacht sowie Leitungen und Kanäle verlegt.

(arl) Die Bauarbeiten für die Stadtbahnlinie U81 starten. Zur Vorbereitung der neuen Strecke zwischen der Haltestelle Freiligrathplatz und dem Flughafenterminal werden ab Oktober die Baufelder freigemacht. Danach werden Versorgungsleitungen und Abwasserkanäle verlegt. Die Arbeiten beginnen an der Lilienthalstraße/Freiligrathplatz mit der Neuverlegung einer Trinkwasserleitung. An der Eckerner Straße wird die Sackgasse am Sportverein TUS Düsseldorf-Nord gesperrt. Anschließend werden die Arbeiten an der Flughafenstraße und dem zukünftigen U-Bahnhof am Flughafenterminal fortgesetzt. Der Durchgangsverkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.