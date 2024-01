Bauprojekt in Düsseldorf Lieber weitere Wohnungen statt Grundschule und Kita?

Vom Tisch ist ein Vorschlag, den der „Rheinisch-Bergische-Verein Freie Christliche Schulen“ ins Spiel gebracht hatte: den Bau einer konfessionellen Kita samt Grundschule an diesem Standort. Um dafür überhaupt erst mal die Voraussetzungen zu schaffen, hatte der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch den Verein zunächst befristet auf ein Jahr als Träger zum Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder anerkennen lassen. Der Verein ist bereits Träger von drei Schulen: einer evangelischen Grundschule in Hilden sowie einer Gesamtschule in Hassels und eines Gymnasiums in Reisholz. Von der Entscheidung des Kuratoriums gegen diese Pläne sei der Verein „völlig überrascht gewesen“, sagt Vorstandsmitglied Claudia Orth. Man sei sicher gewesen, den Zuschlag zu erhalten: „Wir haben ein großartiges Konzept ausgearbeitet, das vorgesehen hat, auch solche Angebote wie Logopädie und Ergotherapie am Standort anzubinden.“ Zudem, so Orth, hätten sogar schon die Baufirmen in den Startlöchern gestanden. Die evangelische Grundschule war dreizügig geplant; die Kita sollte Platz bieten für 70 Kinder. Die Verwaltung teilte am Mittwochnachmittag auf Anfrage mit, dass für das Gelände der ehemaligen Eissporthalle Benrath ein Bauantrag für die Errichtung einer Schule und Kindertagesstätte vorliege. Dieser werde aktuell geprüft. „Ein Wohnbauvorhaben ist nicht beantragt und eine solche Nutzungsabsicht auch nicht bei der Bauaufsicht bekannt.“