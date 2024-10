Wie geht es weiter mit der Fruhtrunk-Fassade? „Es wäre skandalös, dieses Gebäude abzureißen“

„Dieses Kunstwerk steht für viele Weitere, die einfach geschreddert werden“, sagte Künstler Sebastian Freytag, der sich mit Kunst am Bau beschäftigt. „Das Problem ist: Unsere Wahrnehmung hat sich abgenutzt. Wir sehen die Werke nicht, obwohl sie riesig sind.“ Während des Studiums in Düsseldorf sei er ins Museum gegangen, um sich die Arbeiten von Fruhtrunk anzuschauen, ohne zu wissen, dass er ständig an ihnen vorbeikam. Er schätzt, dass es alleine in Nordrhein-Westfalen rund 10.000 Werke im öffentlichen Raum gibt, finanziert von Steuergeldern, eine „riesige Sammlung, um die sich niemand kümmert, die keinen Kurator hat“, sagte Freytag. So würden immer wieder Gebäude abgerissen, ohne dass es zuvor einen Diskurs darüber gebe.