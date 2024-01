Projekt der Rheinwohnungsbau Neues Stockwerk kann bald bezogen werden

Wer Neu-Mieter bei der Rheinwohnungsbau werden will, muss sich bewerben. Zunächst gilt es auf der Internetseite einen Kurz-Fragebogen auszufüllen mit den Infos, was man sucht. Und dann, so Benjamin Gaidel, werde man zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Denn dem Düsseldorfer Unternehmen, das in der Landeshauptstadt an die 5000 Wohnungen im Angebot hat, ist es wichtig, dass der neue Mieter ins Quartier passt.