Brachfläche an der Hildener Straße in Düsseldorf Entwurf für Benrather Gärten müssen überarbeitet werden

Seit Herbst 2016 ist die Stahlverarbeitung im Nirosta-Werk an der Hildener Straße Geschichte. Seitdem hat sich nichts getan in der geplanten Weiterentwicklung des 55.000 Quadratmeter großen Areals in ein Wohngebiet, in dem das vorhandene Gewerbe Bestandsschutz genießt. Im September hat der Stadtrat einstimmig einem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, wie man in der Landeshauptstadt künftig mit solch „strategisch bedeutsamen Flächen“ umgehen will – dazu zählen das Glasmacherviertel und auch die Brache im Benrather Osten.