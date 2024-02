Wohnbauprojekt in Düsseldorf-Benrath 15 Büros sollen Entwürfe für Quartier Wimpfener Straße entwickeln

Düsseldorf · Der Planungsausschuss soll in seiner Sitzung am 28. Februar den Weg freimachen für eine Überplanung des heutigen Schulstandortes in Benrath. Bis Frühjahr 2025 sollen beide Schulen in ihre Neubauten gezogen ein. Die SPD setzte sich in der Sitzung der Bezirksvertretung mit einem Antrag durch, dort 100 Prozent geförderten Wohnraum zu realisieren.

Auf dem Schulgrundstück gibt es viele Bäume. Vorgabe der Stadt: Es sollen so viele wie möglich bei einer Bebauung mit Wohnhäusern erhalten werden. Foto: Andrea Röhrig

Von Andrea Röhrig