Bauprojekte in Düsseldorf Große Nachfrage für Luxuswohnen am Rhein

Wer am Benrather Schlossufer vorbeigeht, sieht, wo einst die Rheinterrasse stand, einen riesigen Trümmerhaufen: Von dem ehemaligen Restaurant mit integrierte, Hotel ist nichts mehr zu sehen. Nachdem der Abriss vor gut einem Jahr zügig begonnen hat, tut sich momentan nichts in der Top-Lage, auf der eine Luxuswohnanlage entstehen soll. Das führt bereits zu zahlreichen Spekulationen. Schließlich liegen zahlreiche Baustellen in der Innenstadt momentan still, weil die Bauträger nicht mehr zahlungskräftig oder in die Insolvenz gegangen sind.