Neues Wohnquartier in Benrath geplant Planungen für neues Wohngebiet an der Wimpfener Straße gehen voran

Beim ersten Abend am 22. Mai, 17 bis 19 Uhr, geht es um Anregungen zum Projektstart. Auf dieser Grundlage erarbeiten bis zu 16 Teams erste städtebauliche Konzepte. Weiter geht es am 26. September, 18.30 bis 20 Uhr. Nach einer Bewertung der Arbeiten durch die Jury wird die Anzahl der Wettbewerbsteilnehmenden auf die Büros mit den überzeugendsten Konzepten reduziert. Danach startet die zweite Arbeitsphase, in der die städtebaulichen Konzepte vertieft werden. Der dritte Dialog ist für den 18. Dezember, 18 bis 20 Uhr, geplant. Nach der zweiten Arbeitsphase werden die ausgearbeiteten städtebaulichen Vertiefungsentwürfe abschließend der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Die dort gemachten Anregungen von Bürgern sollen in die Entscheidung der Jury, die einen Tag später tagt, einfließen.