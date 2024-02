Vesorgungslücke in Garath schließen Bauantrag für Pflegewohnungen in Garath liegt vor

Und das Projekt, das die Besch-Immobilien-Gruppe aus Mönchengladbach dort umsetzen will, kommt für viele ältere Garather, die weiter im Stadtteil bleiben wollen, dafür aber eine seniorengerechte Wohnung benötigen, gerade recht. Die Verwaltung schreibt dazu in der Vorlage: Der Bedarf an altengerechten Wohnungen und Pflegeplätzen übersteigt die derzeitig zur Verfügung stehenden Angebote deutlich. Rund 16 Millionen Euro investiert der Projektentwickler.