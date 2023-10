Bauen in Düsseldorf Über den Dächern von Unterbilk

Es ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Oberbürgermeister Stephan Keller zu einer Grundsteinlegung geht, um dort ein paar Worte an die Gäste zu richten – zu viele schlechte Erfahrungen hat das Stadtoberhaupt in der Vergangenheit gemacht mit Bauherren, die eben nicht wirklich bauen wollten, sondern vor allem eines: Geld verdienen. Da sich Keller am Montagnachmittag bei dem Termin der BPD Immobilienentwicklung an der Volmerswerther Straße den Schutzhelm aufsetzte, darf sich der Gastgeber also durchaus geehrt fühlen. „Wir brauchen verlässliche Partner, die Düsseldorf wirklich voranbringen“, sagte Keller.