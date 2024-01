Stadtplanung in Düsseldorf Politiker wollen gut durchmischte Viertel

Politiker sorgen sich darum, dass Stadtviertel zu eintönig werden könnten. Grund: Büros in der Innenstadt werden immer begehrter, an den Stadträndern sind sie nicht mehr so gut zu vermieten. Da die Stadtplaner jetzt vor allem den Wohnungsbau ankurbeln wollen, kommt es zu Konzentrationen. An der Nahtstelle von Flingern-Nord und Düsseltal ist dieser Trend gut zu beobachten.