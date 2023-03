Geplanter Umbau Pläne fürs Tanzhaus in Düsseldorf werden überprüft

Die Sanierung und Erweiterung des Tanzhauses NRW ist erst einmal verschoben. Dafür gibt es mehrere Gründe: Stadt und Land als Hauptgeldgeber stellen die Organisationsform des Tanzhauses, das von einem Verein als Träger geführt wird, infrage. Zudem ist mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen, die Kulturverwaltung will jetzt das Raumprogramm des Neubaus überprüfen. Zur Rede steht die Überführung der Trägerschaft in eine gemeinnützige GmbH, wie es sie bei der Tonhalle gibt. Ein Gutachter hat vorgeschlagen, dass Stadt und Land je 50 Prozent an der Gesellschaft halten könnten. Es wird aber auch darüber verhandelt, ob nicht zudem das Land einsteigt.