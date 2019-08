Düsseldorf plant die Flughafen-U-Bahn : Baupläne für die U81 liegen öffentlich aus

So wie in dieser Animation könnte die umstrittene Brücke über die Danziger Straße aussehen. Foto: Stadt Düsseldorf

Die Pläne für die Flughafen-U-Bahn liegen bald öffentlich aus.

Die geplante Flughafen-U-Bahn U81 hat die nächste Hürde genommen: Die Bezirksregierung hat den Planfeststellungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt zwischen der bestehenden Haltestelle „Freiligrath­platz“ und dem Flughafen-Terminal gefasst. Wie vorgeschrieben, werden die Pläne nun öffentlich ausgelegt. Anschließend könnten Bürger gegen das Projekt klagen, das könnte den für das kommende Jahr geplanten Baubeginn verzögern. Der erste Bauabschnitt umfasst einen etwa 1,9 Kilometer langen Abschnitt. Er schließt an die Gleise der bestehenden Stadtbahnlinie U79 an. Damit künftig Straßenbahnen mit drei Waggons eingesetzt werden können, wird die Haltestelle am Freiligrathplatz um 30 Meter verlängert. Die Trasse wird zwischen den ebenerdigen Bestandsgleisen der U79 mit einem Rampenbauwerk auf eine Brücke geführt, überquert in Hochlage von Süden in Richtung Osten die Danziger Straße (B 8), die Verteilerebene des Nordsterns sowie dessen Rampen (Kreuzungspunkt BAB 44 / B 8) und die A44. Um die Frage, ob statt der Brücke ein Tunnel entstehen soll, hatte es eine lange politische Debatte gegeben. Die Anwohner hatten dies gefordert. Entlang der Lilienthalstraße sowie in Teilbereichen auf der Brücke werden nun Lärmschutzwände errichtet. Technische Vorrichtungen sollen die Erschütterungen minimieren.