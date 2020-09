Protest gegen Fällungen am Hauptbahnhof : Baumschützer übergeben 6100 Unterschriften an Düsseldorfer Oberbürgermeister Geisel

Baumschützer übergeben 6100 Unterschriften an Düsseldorfer Oberbürgermeister Geisel

Protest gegen Fällungen am Hauptbahnhof

Andrea Vogelgesang und Ulli Schürfeld von der Baumschutzgruppe übergeben einen Umschlag mit den Unterschriften an Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Foto: Arne Lieb

Düsseldorf Die Baumschutzgruppe und Fridays for Future fordern eine Neuplanung am Hauptbahnhof, um 39 Platanen zu retten. Oberbürgermeister Geisel äußerte Verständnis für den Baumschutz – verteidigte aber das Planungsverfahren.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Baumschutzgruppe und Aktivisten der Klimademonstrationen von Fridays for Future haben ihre Forderung nach einer Neuplanung für den Bahnhofsvorplatz bekräftigt. Sie überreichten am Freitag vor dem Rathaus 6100 Unterschriften einer Petition an Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Aus Sicht der Umweltschützer ist die geplante Fällung von 39 Platanen für die Neugestaltung des Areals ein Fehler.