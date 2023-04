Natur in Düsseldorf Baumschützer wollen Verlegung der Hochwassermauer an der Düssel

Es mag nur ein Baum sein, aber er hat Symbolcharakter, „wir wollen ein Exempel statuieren“, sagt Baumschützerin Andrea Vogelgesang am bundesweiten Tag des Baumes. Im Garten eines Hauses am Reichenbacher Weg steht eine stattliche Rotbuche, 40 Jahre oder mehr wird sie schon alt sein. Sie wurde allerdings auf Grabeland gepflanzt, welches dem Eigentümer also quasi nur geliehen wurde, jetzt fordert die Stadt es zurück. Denn dort sollen nun nach dem Jahrhunderthochwasser 2021, als eben auch die direkt vor dem Gartentor normalerweise gemächlich dahinplätschernde Düssel in Vennhausen über die Ufer trat, Retentionsflächen geschaffen werden, damit sich das Wasser im Notfall ausbreiten kann. Und damit steht nicht nur der von Andreas Trapp in den vergangenen Jahren kultivierte Garten einer geplanten Hochwassermauer im Weg, sondern auch die Buche.