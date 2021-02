Bauen in Düsseldorf : Naturschützer verurteilen Fällung

Düsseldorf Nach der Rodung vieler Bäume für das neue Haus der Jugend an der Lacombletstraße wird die Kritik am Vorgehen der Stadt schärfer. Die Baumschutzgruppe unterstützt die Anwohner bei ihrem Anliegen.

Als das Haus der Jugend Ende vergangenen Jahres abgerissen wurde, musste auch der Grünzug weichen, weil dort ein Parkplatz entstehen soll. Anfang dieser Woche wurde nun der Grundstein für den Neubau gelegt. Die Fällung zahlreicher Bäume fanden die Anwohner jedenfalls gar nicht lustig, zumal sie sich bei den Planungen übergangen fühlten und in einer „Nacht- und Nebelaktion“ vor vollendete Tatsachen gestellt worden seien, wie sie sagen. In der Düsseldorfer Baumschutzgruppe finden die Betroffenen jetzt einen Mitstreiter.

Gerade wegen der guten Vorsätze der neuen schwarz-grünen Stadtregierung, mehr für den Baumerhalt zu tun, hätten die Fällungen auf dem Grundstück an der Lacombletstraße verhindert werden müssen, heißt es in einer Stellungnahme. Auch der Verweis auf den einstimmigen Beschluss der Bezirksvertretung 2 mindere nicht das Ausmaß der Fällungen. Die genannten Versprechungen auf einen ökologischen Ausgleich würden einen mageren Gegenwert darstellen.

„Die Brisanz der radikalen Abholzung war den beauftragten Firmen wohl bewusst – was sich an den schon frühmorgens um 6.30 Uhr angesetzten Fällungen ablesen lässt“, spekuliert Andrea Vogelgesang von der Baumschutzgruppe. Anwohner, die so etwas womöglich verhindert hätten, seien weder informiert noch vorab einbezogen worden – „wie so oft in der Vergangenheit, trotz aller Bekundungen auf Bürgerbeteiligung“, so Vogelgesang.