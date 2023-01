Stadtgrün in Düsseldorf Baumgruben mit Belüftung unter dem Asphalt

Die Gerresheimer Landstraße in Unterbach befindet sich gerade im Umbruch, dort entsteht auf mehr als zehn Hektar das Neubaugebiet im Hochfeld. Im Zuge dessen erfährt auch das unmittelbare Umfeld, die Straßen, Bürgersteige, Radwege, eine Neugestaltung. Dazu gehört auch die Anpflanzung junger Bäume. In diesem Zusammenhang wundern sich viele Unterbacher, dass den neu gepflanzten Bäumen an der Gerresheimer Landstraße so wenig Raum gegeben und so die Möglichkeit reduziert wird, genug Wasser aufzunehmen. „Betrachtet man das Umfeld gut gewachsener Bäume, kann man feststellen: Je größer die Möglichkeit der Wasseraufnahme, je besser der Wuchs“, sagt ein Anwohner.