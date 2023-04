Grün in Düsseldorf Warum Bäume Emotionen wecken

Bäume sind in Düsseldorf ein hohes Gut. Fast jedes gefällte Exemplar ruft Empörung, ja Widerstand hervor, am Urteil der Experten, die Krankheiten diagnostizieren und Unfallrisiken attestieren, wird gezweifelt, gerade in den sozialen Medien lautet der Vorwurf schnell, die Stadt habe willkürlich gehandelt. Das mag in dieser ex­tremen Form nicht immer so gewesen sein, aber seit der Klimawandel allgegenwärtig und nicht mehr zu leugnen ist, sind Bäume im Ansehen gestiegen, hat sich ihr Wert potenziert.