Bürgermonitor in Düsseldorf : Das Ende einer grünen Oase

Düsseldorf Viele Bäume wurden gefällt, als das Haus der Jugend an der Lacombléstraße abgerissen wurde – für einen Parkplatz. Das finden die Anwohner schlichtweg skandalös.

Kurz vor Weihnachten wurde das Haus der Jugend an der Lacombléstraße abgerissen. Das Gebäude hatte auch wirklich seine besten Jahre hinter sich, am Standort soll nun ein dreigeschossiger Neubau mit Kita, günstigen Wohnungen für Auszubildende, Büro- und Seminarräume, ein Café, ein Veranstaltungsraum für den Jugendring sowie Räume für die Junge Aktionsbühne entstehen. Dagegen haben auch die Anwohner nichts. Dass für einen Parkplatz jedoch sämtliche Bäume gerodet wurden, schon.

Was Anna Bech vor allem ärgert: „Es gab vorab keine Bürgerinformation, die Anwohner wurden nicht einbezogen. Stattdessen wurde die Rodung in einer Nacht- und Nebelaktion morgens früh ab 6.30 Uhr durchgeführt. Meine Kinder haben das vom Balkon aus verfolgt und geweint. Ich konnte es ihnen nicht erklären.“ Michael Bergmann ließ der Verlust des Grünstreifens vor seiner Haustür jedenfalls keine Ruhe. Er wandte sich an die Stadt – und bekam als Antwort, die Bezirksvertretung 2 als zuständiges politisches Gremium hätte das Bauvorhaben in der vorliegenden Form einstimmig abgesegnet.