Beliebteste Form der Beerdigung Das kostet die Baumbestattung in Düsseldorf

Den Leichnam verbrennen und dann die Asche in einer Urne unter einem Baum begraben: Das ist die beliebteste Form der Beerdigung in Deutschland. Vor 20 Jahren wünschten sich noch fast 40 Prozent ein klassisches Sarggrab, heute will das nur noch jeder Achte. Auf einem Baumfeld bestattet werden will mittlerweile schon jeder Vierte. Eine aktuelle und repräsentative Studie der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas hat diese Zahlen ermittelt – und der bundesweite Trend lässt sich auch in Düsseldorf beobachten.