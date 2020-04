Einsatz in Düsseldorf-Flingern : Baum stürzt auf die Lindenstraße

An der Kreuzung Linden-/Cranachstraße fiel am Mittwochabend ein mächtiger Baum um. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Gegen 22.45 Uhr erschreckten sich die Menschen in Düsseldorf-Flingern rund um die Kreuzung Cranach-/Lindenstraße: Ein mächtiger Baum war umgefallen.

„Ich dachte, die Solaranlage wäre vom Dach gefallen“, meinte ein Anwohner der Cranachstraße um kurz vor 23 Uhr am Mittwochabend. Ein dumpfes Grollen war zu hören gewesen, ein Geräusch, als ob etwas zusammenbricht oder einstürzt. Des Rätsels Lösung zeigte sich den Menschen dann auf der Straße: Ein mächtiger Straßenbaum, der auf der Lindenstraße direkt an der Kreuzung zur Cranachstraße stand, war umgefallen.

Der bestimmt 20 Meter hohe Baum hat dabei Schaden angerichtet, aber gleichzeitig war allzu großer Schaden nicht entstanden. Im Gegenteil. Auf der Cranachstraße stand ein Gelenkbus der Rheinbahn. Der Fahrer der Linie 737 in Richtung Erkrath hatte auf der Route in Richtung Cranachbrücke just die Kreuzung passiert, als der Baum fiel. Der rechte Seitenspiegel hatte Schaden genommen, eine Seitenscheibe war zersplittert. „Aber niemandem ist etwas passiert“, sagte der Fahrer und atmete tief durch, „ich hatte zehn Fahrgäste an Bord.“