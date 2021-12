Prozess am Landgericht : Millionenklage wegen Baukosten für das Andreas-Quartier

Das Archivbild zeigt die Baustelle des Andreas-Quatiers aus dem Jahr 2013. Foto: Endermann, Andreas (end)

ALTSTADT Eine Baufirma klagt gegen ein am Umbau beteiligtes Ingenieurs-Unternehmen und fordert fast zwei Millionen Euro in einer Zivilklage, weitere 15 Millionen Euro in einer weiteren Klage.Seit der Fertigstellung des Gebäudes wird fast unterbrochen prozessiert.