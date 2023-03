Bauen in Düsseldorf Zähes Ringen um den Neubau Königsallee 44

Viel Geduld musste Projektentwickler Jürgen Mentzel in der Sitzung der Bezirksvertretung 1 aufbringen, bis er für das Neubauvorhaben seiner Centrum-Gruppe an der Königsallee 44 grünes Licht erhielt. Es war ein zähes Ringen, auch wenn keiner der Politiker etwas gegen die Pläne an sich hatte: Entstehen soll anstelle des bereits abgerissenen Bestandsgebäudes ein Büro- und Geschäftshaus, in dem die denkmalgeschützte Fassade integriert wird und das später dann womöglich direkten Zugang in die geplante Calatrava-Passage bietet. Die beantragte Befreiung von der festgesetzten 20-prozentigen Begrünung – auf der Mitte der Dachfläche ist eine Terrasse vorgesehen – wollten die Parteien aber nicht einfach so abnicken.