Tolle Entwürfe, aber nie gebaut Wovon Architekten in Düsseldorf träumten

Was haben sich die Düsseldorfer die Köpfe heiß geredet, als vor vier Jahren der Vorschlag bekannt wurde, auf der Tuchtinsel an der Schadowstraße ein gläsernes Hochhaus nach den Plänen des Architekten Santiago Calatrava zu bauen. 129 Meter hoch sollte es werden, weit höher als die benachbarte Johanneskirche und das Dreischeibenhaus gegenüber. Eine Welle der Empörung rollte durch die Stadt, der Hochhausbeirat lehnte das Vorhaben schließlich ab. Der höchste Turm in Düsseldorf wäre der Bau geworden, gut vier Meter höher als das Arag-Haus am Mörsenbroicher Ei. Was nun an der Tuchtinsel passiert, die als hässliches Entlein das Bild der neuen Innenstadt trübt, ist offen.