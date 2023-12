Wohnungsmangel in Düsseldorf Immobilienexperten fordern Aus für Handlungskonzept Wohnen

„Die Genehmigungszahlen für neue Wohnungen gehen in Zukunft noch weiter nach unten, sodass sich die Lage weiter verschärfen wird“, sagt Kathrin Kuhr, Head of Residential Investment des Unternehmens in Nordrhein-Westfalen. Ende dieses Jahres sollen es voraussichtlich unter 1000 sein, weniger als die Hälfte des Vorjahres. Das sei besonders angesichts des erwarteten Bevölkerungswachstums in Düsseldorf problematisch – aktuell hat die Stadt 630.000 Einwohner, in den kommenden fünf Jahren sollen mehr als 16.000 dazukommen. Und auch der Trend steigender Mieten werde sich angesichts der Verknappung des Angebots fortsetzen.