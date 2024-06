Bezahlbar wohnen in Düsseldorf Rückenwind für die Genossenschaften

Nun sind es fast 20.000 Euro mehr, wenn es um eine der Wohnungen geht, die mit städtischer Hilfe realisiert werden. Das sind 90 Prozent über der Einkommensgrenze und als es um die Frage ging, was denn bezahlbarer Wohnraum sein solle, lief es auf diese Konstellation hinaus. Diese Grenzen gelten auch bei auf 15 Jahre limitierten zinslosen Krediten für 100 Eigentumswohnungen, die die Stadt ausgeben will. 150.000 Euro plus 50.000 Euro pro Kind sind möglich. Insgesamt umfassen die Programme 140 Millionen Euro. Sie kosten die Stadt knapp 59 Millionen Euro an Zinsen.