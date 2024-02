Wohnen in Düsseldorf Wo die Stadt Potenzial für Wohnungen hat

In Hubbelrath liegt besonders viel Potenzial brach, 1000 Wohnungen könnten entstehen. 450 von diesen will die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für Bundesbedienstete selbst entwickeln. Mit ihr will die Stadt ein qualitätssicherndes Verfahren und einen städtebaulichen Wettbewerb initiieren, der in diesem Jahr starten soll. So sollen auch die Flächen identifiziert werden, die die Stadt kauft. In diesem Jahr sollen neben planerischen Vorarbeiten auch die Bürger einbezogen werden, mit einem Forum und einer Ortsbegehung. Das Bebauungsplanverfahren soll 2025/2026 starten.