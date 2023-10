Immobilien-Entwickler aus Düsseldorf Warum das Gerchgroup-Projekt „The Oval“ insolvent ist

Der Immobilien-Entwickler Gerchgroup ist seit einigen Wochen Dauergast in den Bekanntmachungen des Düsseldorfer Amtsgerichtes. Erst kam Ende August der Antrag auf ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Der Grund: die drohende Zahlungsunfähigkeit der Dachgesellschaften. Dann folgten Mitte September und Anfang Oktober die Insolvenzen von Projekten in Nürnberg und Bonn – und jetzt gerät auch ein Gerchgroup-Gebäude in der Heimatstadt Düsseldorf in finanzielle Schieflage.