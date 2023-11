Fotos So sieht es zurzeit auf dem Schaustellergelände in Düsseldorf-Rath aus

Das Wohnquartier an der Oberhausener Straße und am Mühlenbroich in Düsseldorf-Rath, in dem viele Schausteller leben, hat nicht den besten Ruf. Wie es dort aktuell aussieht.

Das 1999 errichtete Wohnquartier erinnert an vielen Stellen eher an einen Schrottplatz oder ein Gewerbegebiet. Bereits am Eingang in das Gelände an der Straße Mühlenbroich stehen viele Fahrzeuge.