Projekt im Musikantenviertel Stadt Düsseldorf bietet Baugemeinschaften Grundstück in Benrath an

In einer Baugemeinschaft schließen sich Privatpersonen zusammen, die ein Grundstück übernehmen und ein Bauprojekt ausschließlich für die langfristige Selbstnutzung realisieren, heißt es von der Stadt. Das Projekt dient also weder der Vermietung noch dem Verkauf. Die Bieter beauftragen selbstständig unter anderem Architekten, Projektsteuerer sowie ausführende Firmen. Die Gemeinschaft umfasst mindestens drei, meist aber mehr Haushalte und errichtet neben den Wohneinheiten einen Gemeinschaftsraum, der allen Parteien zur Verfügung steht. Das Projekt kann generationsübergreifend angelegt sein, aber auch als Modell für Familien mit Kindern, alleinerziehende Eltern, Singles oder in einer Partnerschaft lebenden Menschen. Die Agentur für Baugemeinschaften und Wohngruppen des Wohnungsamtes bietet dazu Informationsveranstaltungen an, die nächsten am Donnerstag, 11. April, und 18. April, jeweils von 17 bis 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung per E-Mail an neue-wohnformen64@duesseldorf.de ist erforderlich.