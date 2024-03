Düsseldorf auf der Mipim Stadt setzt bei der Stadtplanung auf mehr Gemeinschaft

Tatsächlich summierte Keller einen Trend, der die Gesellschaft insgesamt und die Stadtplanung im Speziellen in den letzten Jahren immer tiefer durchdrungen hat. Aus einzelnen städtebaulichen Workshops früherer Zeiten sind ganze Abfolgen unterschiedlicher Beteiligungsformate geworden, wie aktuell bei der Oper oder den Kostenpflichtiger Inhalt Flächen nördlich der Kalkumer Schlossallee (den Siegerentwurf zeigte Keller) demonstriert wird. Die Frage, wem die Stadt gehört, stellen in Düsseldorf sonst Protestler bei in ihren Augen zu teuren Wohnprojekten. Bei der Mipim tat es Keller, um zu betonen, die Stadt wolle in das Prinzip der Gemeinschaft investieren. Nicht umsonst zeigte er gleich zu Beginn ein Luftbild der Großdemo gegen Rechtsextremismus, um diese selbstbewusste Meinungsbekundung einer bürgerlichen Gesellschaft mit positiven Überzeugungen zu verbinden. Am Anfang und Ende seiner in perfektem Englisch gehaltenen Rede bezog er sich auf Architekt Daniel Libeskind, der Architektur als optimistische Kunst bezeichnet und mit Zukunftsglaube kombiniert habe.