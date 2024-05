So wohnt Düsseldorf Wie eine Wohnung im ehemaligen Kinderheim zur Bühne wird

Mit Fantasie lässt sich die Vergangenheit für einen Moment zurückholen. Als Kinderfüße über den Steinfußboden im Treppenhaus eilten, als an Sommernachmittagen Lachen durch den Park schallte, als zu den Mahlzeiten Geschirrgeklapper und Stühlerücken zu hören waren – und zwar exakt dort, wo Nina Hanauer jetzt steht. Denn in ihrem großzügigen Wohnraum mit offener Küche war einst der Speisesaal des Kinderheims der Graf-Recke-Stiftung in Wittlaer.