“So wohnt Düsseldorf“ : Drei Generationen in Rath unter einem Dach

Foto: Bretz, Andreas (abr) 9 Bilder So wohnt Düsseldorf - drei Generationen unter einem Dach

Serie Düsseldorf Leben unter einem Dach, aber trotzdem in getrennten Bereichen - nach einem Wohnungstausch hat jede Familie in dem Haus in Düsseldorf-Rath den Platz, den sie braucht. Nur eine Kleinigkeit fehlt zum Wohnglück.