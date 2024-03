Eigenheim in Düsseldorf Wer hat heute noch Chancen, eine Immobilie zu finanzieren?

Die eigenen vier Wände gehören für viele Düsseldorfer zu den wichtigsten Zielen im Leben. Doch die Umsetzung des Traums von einer schönen Wohnung in einem urbanen Quartier oder einem Häuschen im Grünen ist nach dem Ende der Niedrigzinsphase zu einer Herausforderung geworden. Menschen, die sich noch bis zur Jahreswende 2021/22 an ein solches Lebensprojekt herangewagt hätten, müssen heute nicht selten passen. Wichtigster Grund sind die Kosten für die Finanzierung. Als Faustformel kann gelten: Lagen die Kosten für eine Baufinanzierung pro 100.000 Euro 2021 bei monatlich 250 Euro, sind es inzwischen fast 500 Euro. Wer hat da noch Chancen, eine Immobilie zu finanzieren? Was bieten die Banken an? Und welche Fördermöglichkeiten gibt es? Das Wichtigste im Überblick.