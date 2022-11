Immobilien in Düsseldorf So gelingt die Wohnungssuche in Düsseldorf

Der Mietspiegel in Düsseldorf liegt deutlich über dem Durchschnitt in Deutschland oder NRW. Zahlt man eine durchschnittliche Kaltmiete von 8,36 Euro pro Quadratmeter in NRW, so sticht Düsseldorf mit 12,07 Euro pro Quadratmeter hervor. Gleichzeitig wächst die Einwohnerzahl der Stadt seit Jahren an. Waren es 2012 noch 608.781 Einwohner, lebten 2021 schon 643.753 Menschen in Düsseldorf. Entsprechend kann die Suche nach der passenden Wohnung viel Zeit in Anspruch nehmen und auch mit einigen Ablehnungen einhergehen. Experten liefern zur Wohnungssuche folgende Tipps.