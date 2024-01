125 Jahre Mieterverein „Düsseldorfer sollten sich gegen zu hohe Mieten wehren“

Außerdem will der Verein die Zahl der Mitglieder erhöhen. Dabei ist noch viel Luft nach oben, denn von den rund 350.000 Haushalten in Düsseldorf wohnen etwa 80 Prozent zur Miete. Bisher ist also nur jeder achte Haushalt im Mieterverein organisiert. Claus Nesemann sagt, er verstehe das auch nicht so ganz: „Zu wenige Menschen wehren sich und zahlen daher zu hohe Mieten.“