Großprojekt in Düsseldorf-Flingern So viele Wohnungen soll der neue „D.Strict“ bringen

Düsseldorf · Wo heute der Cash&Carry-Markt der Metro in Düsseldorf-Flingern steht, will der Investor Swiss Life ab 2027 ein neues Quartier bauen. Wie viele Wohnungen dort entstehen sollen und was sonst noch geplant ist.

26.05.2023, 16:02 Uhr

Stark verdichtet, aber viel Grün: So sieht der Siegerentwurf für das 7,3 Hektar große Areal im Block Walter-Eucken-Straße, Schlüterstraße und Metrostraße aus. Foto: ACME, London mit Stadt Land Fluss, Berlin mit Kieran Fraser Landscape Design, Wien

Bis Ende 2025 soll das Planungsrecht für ein neues Wohnquartier in Flingern-Nord stehen. Wo sich heute der Cash & Carry-Markt der Metro, der Mediamarkt und ein großer Parkplatz befinden, sollen im Anschluss 1500 Wohnungen, Büros, Kleingewerbe, Einzelhandel und Naherholungsangebote entstehen, ebenso eine Kita und eine Grundschule. Jetzt hat der Entwickler Swiss Life Asset Managers auch einen Namen für das Projekt gekürt: „D.Strict“ soll das neue Quartier heißen.