Serie „Bauen, Kaufen, Wohnen“ in Leverkusen „Ich hab‘ da mal ein Grundstück“

„Ich hab‘ da mal ein Grundstück, wat jeht denn da?“: So fingen in vorpandemischen Zeiten oft Termine bei der städtischen Bauberatung an. Manch einer kam auch mit seinem vermeintlich fertigen Bauantrag, wollte nur mal eben so drübergucken lassen von den Fachleuten. Natürlich kostenfrei. Wieder andere kamen, um die Bauberatung dafür zu nutzen, wofür sie da war: „Eine sinnvolle Frage zu einem Bauprojekt beziehungsweise einem Bauantrag zu stellen“, fasst der Abteilungsleiter Bauaufsicht bei der Stadt zusammen. Charmanterweise heißt er Dirk Baumeister.