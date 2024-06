Unterschiede der Metropolen Köln oder Düsseldorf? Wo wohnen teurer ist

Gerade einmal 34 Kilometer Luftlinie trennen die beiden größten Städte NRWs Düsseldorf und Köln. Trotz der Nähe und der ausgeprägt rheinischen Mentalität ist die Rivalität der beiden Metropolen legendär. Attraktiv sind sie jedoch beide, was schon das Bevölkerungswachstum zeigt. Knapp 1,1 Millionen Bewohner rund um den Dom stehen mittlerweile 656.000 in der Landeshauptstadt gegenüber. Und das schlägt sich auch in den über Jahre gestiegenen Preisen für Wohnen und Immobilien nieder. Vor allem in beliebten Vierteln ist es in beiden Städten schwer, eine Wohnung oder erst recht ein Haus zu finden. Doch in welche Höhen sind die Preise in den beiden Städten geklettert? Wo ist wohnen in NRW also am teuersten?