Immobilien in Düsseldorf Die Geisterbaustelle von Niederkassel

Ein Hausbau kann dauern. Für Anwohner der Lotharstraße und der Euskirchener Straße in Niederkassel ist eine Dauerbaustelle zu einem Ärgernis geworden. So sehr, dass das Bauprojekt sogar auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung 4 gelandet ist. Das geschah auf Initiative von Anwohnerin Birgit Elsing, die die Baustelle in einer E-Mail an den Bezirksbürgermeister Rolf Tups als „Schandfleck“ bezeichnete.