Wohnungbau in Düsseldorf : Im neuen Verweyenviertel wurde Richtfest gefeiert

Düsseldorf Die Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft baut dort insgesamt 196 Wohnungen. Die Mieter, die bislang dort leben, sollen im Quartier bleiben können.

Realisiert wird dieses Projekt in drei Bauabschnitten, denn in der ehemaligen Rheinbahnsiedlung, die für das Bauvorhaben abgerissen wird, leben noch in rund 50 Wohnungen Mieter. Diese sollen die Möglichkeit erhalten, im Viertel wohnen zu bleiben, und können in die 60 Wohneinheiten des ersten Bauabschnitts umziehen, die öffentlich gefördert oder preisgedämpft sind. Die Umzugskosten will die DWG übernehmen. Der erste Bauabschnitt, der sich entlang der Alte Landstraße erstreckt, soll Ende 2023 fertiggestellt sein und wird rund 13,5 Millionen Euro kosten.