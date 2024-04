Optimismus für Hochhaus in Düsseldorf Der Twist am Kennedydamm könnte 2029 stehen

Die Familie Aengevelt hält an ihrem Hochhausprojekt Twist am Kennedydamm 55 weiterhin fest und treibt das Vorhaben in enger Abstimmung mit der Stadt voran. Auf Vorschlag der Verwaltung stimmten die Politiker des Planungsausschusses jetzt mit breiter Mehrheit zu, das Verfahren auf einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan umzustellen.