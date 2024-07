Planer ist Christoph Ingenhoven Hochbau der Uniq Towers im Düsseldorfer Hafen startet

Nach der Krise kommt das Morgen: Nicht nur an der Kö, sondern auch im Hafen werden Projekte mit besonderer Ausstrahlung angepackt beziehungsweise weitergebaut. Eine Baugrube gab es an der Kaistraße 1 hinter dem Multiplex-Kino schon seit Monaten, jetzt aber geht es mit den Uniq Towers, so der Projektname, in die Höhe. Entstehen wird dort in den beiden kommenden Jahren ein Hochhauskomplex aus vier Einheiten. Diese verspringen, sind im Innern aber verbunden und bieten bis zu 1600 Quadratmeter pro Etage. Die Gebäudeteile sind bis zu 72 Meter hoch. Die Öffentlichkeit profitiert, denn im Erdgeschoss gibt es zwei Gastronomien und drei Plätze. Die Dächer sind begrünt.