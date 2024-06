Gemälde erinnert an alte Brauerei An einem Altbau in Düsseldorf rankt jetzt der Hopfen

Düsseldorf hat eine große Brau-Tradition. Diese Fahne halten heute die Hausbrauereien hoch. Firmen wie Schlösser und Gatzweiler sind nicht mehr mit Produktionsstätten in der Stadt vertreten, andere sind untergegangen. Dazu gehört die „Unionbrauerei Actiengesellschaft Düsseldorf“, die zwischen 1850 bis 1890 von der Hofbrauerei zur Aktiengesellschaft wurde und sich an der Martinstraße ausbreitete. Hopfengemälde des Künstlers Ben Mathis an einer Giebelwand und nun auch in der Hofdurchfahrt erinnern an die Geschichte des Hauses, das am Wochenende beim Tag der Architektur besichtigt werden kann (Sonntag 12 bis 18 Uhr).