Reaktionen auf Düsseldorfer Wohnbau-Förderprogramm „Es ist richtig, jetzt Impulse zu setzen“

Kostenpflichtiger Inhalt Die Stadtspitze schlägt in ihren Konzepten vor, 140 Millionen Euro für zinslose Kredite zur Verfügung zu stellen. Diese sollen über 15 Jahre laufen. Die Stadt will dafür Kredite aufnehmen und kalkuliert für diese knapp 59 Millionen Euro an Zinsen – das sind die Kosten für die Programme. Warum tut sie das? Das Stichwort Impuls ist entscheidend. Wegen des Zinsanstiegs und hoher Baukosten liegen viele Wohnbauprojekte auf Eis, denn aktuell laufen sie auf Mieten von 18 Euro pro Quadratmeter hinaus. Viele Investoren befürchten, keine Mieter zu finden, die dies bezahlen können – also bleiben die Vorhaben liegen.