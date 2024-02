Wohnquartier im Düsseldorfer Süden Nächster Bauabschnitt der Paulshöfe kann starten

In der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 9 hat das Gremium dem Bauantrag für einen weiteren Bauabschnitt der Paulshöfe in der Paulsmühle zugestimmt. Dort baut das Unternehmen Bonava zwischen Tellering- und Paulsmühlenstraße mehr als 500 neue Wohnungen. Nun hatte die BV über den Bau von drei Mehrfamilienhäusern mit Café und Tiefgarage an der Telleringstraße/Ecke Paulsmühlenstraße zu entscheiden, in dem sie die dafür nötigen Befreiungen erteilte. Die Tiefgarage wird über die Paulsmühlenstraße erreichbar sein. Das Haus Nummer 6 wird fünfgeschossig, obwohl zur Telleringstraße hin teilweise vier Geschosse festgesetzt sind. Das oberste Geschoss von Haus 5 springt zurück, sodass die Baulinie nicht eingehalten wird. Von den textlichen Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche sieht der Bebauungsplan folgende Ausnahmen vor: Die Fahrradstellplätze dürfen als Ausnahme außerhalb der überbaubaren Fläche liegen, ebenfalls die überdachten Hauseingänge und die Trafostation. Zudem dürfen auch öffenbare Fenster ausnahmsweise zugelassen werden.