Bauen in Düsseldorf Wohnkomplex an der Moltkestraße nimmt Form an

Die Häuser verfügen zwischen vier bis sieben oberirdische Geschosse, das Haus an der Straßenecke Moltke-/Gneisenaustraße hat als Hochpunkt neun Geschosse. Die Kita wird im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss im Gebäudeteil entlang der Gneisenaustraße ihr Zuhause finden, die Gewerbeeinheit schließt sich im Erdgeschoss an der Straßenecke Moltke-/Gneisenaustraße an. Der Innenhof bietet neben privaten Terrassen und Gemeinschaftsflächen auch der Kita einen Außenbereich. Im Untergeschoss befinden sich Technikflächen, Mieterkeller sowie eine Tiefgarage mit Stellplätzen für 512 Fahrräder und 150 Autos. Baubeginn war 2022, die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2025 geplant.