Unterschiede bei den Stadtteilen Wo die Immobilienpreise in Düsseldorf fallen — und wo nicht

Auch in Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorf waren die Immobilienpreise für Wohnobjekte im vergangenen Jahr deutlich gefallen. Bei Wohnungen aus der Nachkriegszeit ging es sogar um bis zu 20 Prozent runter, wenn vom Höhepunkt des Preisanstiegs 2022 gerechnet wird. Doch neue statistische Auswertungen auf Grundlage der den Gutachterausschüssen vorliegenden Kaufvertragsdaten zeigen: die Preise fielen nicht überall in Düsseldorf. Auch sonst zeigen sich beim Preisniveau und der Entwicklung deutliche Unterschiede in den Regionen der Stadt.