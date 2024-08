Düsseldorf will mehr Grün an Gebäuden Das erste Hochhaus mit einer kompletten Grünfassade ist in Planung

Düsseldorf · Das Grün wächst in der Landeshauptstadt jetzt auch an Hoch- und an Parkhäusern. Ein Turm an der südlichen Stadteinfahrt soll an einer Seite komplett begrünt werden.

06.08.2024 , 19:44 Uhr

Wenn die Fassadenbegrünung am Parkhaus Carlsplatz ausgewachsen ist, soll der CO 2 -Einspareffekt bei 130 Tonnen jährlich liegen. Foto: Bretz, Andreas (abr)